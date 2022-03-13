شاهد .. نيللي كريم تصدم المصريين وتحدث ضجة واسعة بحركة جريئة .. لن تصدق ماذا فعلت ؟؟ (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)
نشرت الممثلة المصرية نيللي_كريم عددًا من الصور الجديدة لها، وارتدت Overall بالأبيض والأسود، زادها جمالًا وأناقة.
وفي احدى الصور أدت حركة جريئة وصعبة في آن ورفعت رجلها إلى مستوى رأسها، وهذه الحركة لا تفعلها الكثيرات ولا تجيدها أبدًا.
نيللي راقصة (باليه) شهيرة جدًا، وهذا النوع من الرقص يحتم عليها أن يكون جسدها بهذه المرونة العالية جدًا والا لن تتمكن من أداء كل أنواع (الباليه).
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