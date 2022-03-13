شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. نقل فنان شهير جداً وزوجته وحماته إلى المستشفى جراء ما حدث لهما وبشكل مأساوي .. من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. نقل فنان شهير جداً وزوجته وحماته إلى المستشفى جراء ما حدث لهما وبشكل مأساوي .. من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

على حسابها بموقع فيسبوك كتبت نانسي عبد المنعم زوجة الفنان المصري نور محمود، دعاء لقيامهم بالسلامة، وتفاصيل تعرضهم لإصابات بسبب حريق في منزل والدتها التي تم نقلها إلى العناية المركزة داخل إحدى المستشفيات.

وقالت نانسي: "اللهم أجرنا في مصيبتنا حريق في بيت أمي هي في الرعاية محجوزة وكلنا مصابون الرجاء الدعاء لأمي ولنا بالشفاء بعتذر عن عدم الرد، وعبر المتابعون عن امنياتهم بالسلامة للفنان وعائلته، مؤكدين على دعمهم لهم.

وعلى الصعيد الفني شارك الفنان الشاب نور محمود في عدد من الأفلام السينمائية منها، فيلم "ليلة حب"، "الممر"، "الجريمة"، وغيرها، كما شارك في عدة أعمال درامية منها، مسلسل "الصياد"، و"القيصر"، و"الاختيار" الجزء الأول.

كما يستعد نور للمشاركة في السباق الرمضانى من خلال مسسل "أحلام سعيدة"، بجانب نخبة من الفنانين منهم يسرا، غادة عادل، مى كساب، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين.