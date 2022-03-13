شاهد .. طارق العريان يقهر طليقته أصالة نصري ويعلن رسمياً أرتباطه بفتاة شديدة الجمال تصغرة بـ35 عاماً ! (صورة)

انت الان تتابع خبر طارق العريان يقهر طليقته أصالة نصري ويعلن رسمياً أرتباطه بفتاة شديدة الجمال تصغرة بـ35 عاماً ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

بشكلٍ رسميّ، كشف المخرج طارق العريان طليق الفنانة أصالة نصري، ارتباطه بعارضة الأزياء الأرمينية السورية نيكول سعفان.

ونشر طارق العريان صورة لنيكول سعفان على حسابه الشخصي في “فيسبوك” مهنئاً إياها بعيد ميلادها الـ23.

وكتب “العريان”: “كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ”.

وبتعليقٍ ساخر، كتبت إحدى المتابعات على تهنئة طارق لنيكول: “اليوم أصالة تبات في المستشفى”.

علاقة نيكول سعفان وطارق العريان

العلاقة بين نيكول سعفان وطارق، بدأت حينما كانت في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وشاركت نيكول طارق في العديد من الفيديوهات والكليبات، لتبدأ رحلتها في عالم النجومية.

وكانت التقارير تحدثت عن أن زوجته السابقة الفنانة أصالة نصري العلاقة بينه وبين نيكول سعفان، سبباً في طلاقهما .

لكنّ نيكول أكدت لاحقاً أن علاقتها بطارق لم تكن سببًا في انفصاله عن أصالة، مرجعة سبب انفصالهما إلى “أنه لم يكن سعيد معها”، موضحة أن علاقتهما بدأت بعد الطلاق.

وتصغر نيكول سعفان طارق العريان بـ35 عاماً.