أخبار اليمن : قصف سعودي جديد على صعدة يوقع جرحى مدنيين

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قصف سعودي جديد على صعدة يوقع جرحى مدنيين

أصيب 4 مدنيين، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. قصف سعودي جديد على صعدة يوقع جرحى مدنيينأصيب 4 مدنيين، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي واصل استهداف منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بالقصف الصاروخي والمدفعي، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح متفرقة. وأشار المصدر إلى أن جيش العدو السعودي شن عمليات قصف واستهداف عشوائي على مناطق آهلة بالسكان في مديريتي رازح وشدا، خلفت أضراراً جسيمة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

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