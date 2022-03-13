شاهد .. الفنان العراقي ’’كاظم الساهر‘‘ يُقلق قلوب كل محبيه بعد أن كاد يفقد وعيه على المسرح وأمام الملايين !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر الفنان العراقي ’’كاظم الساهر‘‘ يُقلق قلوب كل محبيه بعد أن كاد يفقد وعيه على المسرح وأمام الملايين !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

أقلق النجم العراقي كاظم الساهر الجمهور أمس الجمعة، بعد ان اصيب بدوار مفاجئ خلال تقديمه إحدى أغنياته على المسرح، في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية، حيث فاجأ الحضور بقوله:راسي دايخ، ليظهر بعدها وهو يجلس على الكرسي حتى يستريح، ومن ثم تابع الحفل وقدم اجمل أغانيه وسط تفاعل الجمهور.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور ومقاطع فيديو من الحفل، اظهرت القيصر وهو يجلس على كرسي وتظهر عليه ملامح التعب، وفيديوهات اخرى وهو يؤدي اغنياته ويطرب الحضور.

هذا ويقوم كاظم الساهر بجولة غنائية في عدد من المدن والولايات الأميركية، بدأها بهيوستن، ثم في لوس أنجليس، وبعدها في شيكاغو يوم الجمعة القادم، ثم في ديترويت واشنطن ونيو جيرسي، ويتجه بعدها إلى كندا، حيث يحيي حفلتين في تورنتو ومونتريال.

وعلى صعيد آخر، يستعد كاظم الساهر للعودة إلى ساحة الإصدارات الفنية بعد غياب عدّة سنوات، وذلك من خلال ألبومه الغنائي الجديد في عيد الفطر المبارك، حيث تجري المفاوضات بين الفنان العراقي وشركة روتانا من أجل انجاز اتفاق حول إنتاج وتوزيع الألبوم الجديد، وأنجز الساهر أغنيات ألبومه المقبل والذي يضم 14 عملاً غنائياً، لكنه ما زال يبحث عن شركة تنتج وتوزع الألبوم، حسب ما صرح على هامش حفله الغنائي الأخير الذي أقيم في مدينة دبي للإعلام.