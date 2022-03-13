شاهد .. الفنانة المصرية روبي تُشعل الأنترنت بأجرأ وصلة رقص شرقية على الأطلاق !! اتفرج (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)
أدت الفنانة المصرية روبي، وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية “قلبي الجامد” لمواطنها الفنان يحيى علاء.
قلبي الجامد
ونشرت روبي، الفيديو عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت خلاله وهي ترتدي ملابس منزل عادية. عبارة عن ليجن أسود ضيق، وتيشرت بنفس اللون.
وبدأت الفنانة بتأدية حركات رقص شرقية أمام الكاميرا دون التعقيب على الفيديو بشيء.
ما الهدف؟
وتساءل الجمهور عن هدف الفيديو، بينما رجح بعضهم أن يكون طريقة روبي للتعبير عن إعجابها بالأغنية.
وكتب آخرون أن رقص روبي مجرد دعاية للأغنية التي حققت 22 مليون مشاهدة حتى الآن.
وفي سياق آخر، مازحت روبي الممثل الشاب نور النبوي، نجل خالد النبوي.
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