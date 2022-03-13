شاهد .. رهف القنون تفجر غضب كل السعوديين بما فعلته مع صديقتها أمام الملأ بكل جرأة وبدون خجل !!

انت الان تتابع خبر رهف القنون تفجر غضب كل السعوديين بما فعلته مع صديقتها أمام الملأ بكل جرأة وبدون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

فاجئت الناشطة السعودية رهف القنون، متابعيها دوماً بطرقها المبتكرة لتجاوز الخطوط الحمراء التي يضعها المجتمع السعودي الذي خرجت منه.

وضعيات فاضحة مع صديقاتها



وآخرها، حين ظهرت رهف بإطلالات ووضعيات فاضحة مع صديقاتها في إحدى الملاهي الليلية.

ونشرت رهف عبر خاصية الستوري، صوراً ومقاطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها وسط صديقاتها.

وارتدت الناشطة السعودية الهاربة من عائلتها، فستاناً باللون الأسود، قصير جداً يكشف ساقيها بشكل فاضح.

راقصات تعري



وظهرت القنون في إحدى الصور وهي تلعق لسان صديقتها، وبصورة أخرى قامت بتوثيق راقصات العامود شبه العاريات.



كما تباهت رهف بتناول الكحول على طريقة فتيات الليل احتفالاً بعيد ميلادها.

وأثارت مقاطع رهف غضباً واسعاً بين السعوديين الذين طالب بعضهم بعدم تداول صورها، مراعاةً لوضع عائلتها.

عائلة رهف القنون



وجاء في التعليقات: ” اي خبر يخص هذه الضاله لا تنزلوه. لان امها وجميع اهلها مرضى في سببها. لاحول ولاقوة الا بالله والله يستر على اعراضنا واعراض المسلمين يارب”.

وكتب آخر: ” ياخي حرام عليكم لاتنشرون لها. أهلها مالهم ذنب كل مانسيوها العالم ذكرتوهم”.

وعقب ناشط: ” هذه حرية المرأة اللي تدعمها كندا كانت معززة مكرمة بين أهلها. هربوها عشان تمثل بالمواقع الإباحية وترتاد الملاهي الليلية . صورة من غير تحية لكل نسوية تظن الحرية بانتزاع المرأة من عائلتها”.

ورجح آخر أن رهف تعاني من اضطرابات نفسية، وكتب: “والله ان ما أصابها محزن، الغربة قاتلة والوحدة مدمره والاستقرار النفسي أكسجين القلب”.

عيد ميلاد رهف القنون



هذا وقد احتفلت رهف قبل أيام بعيد ميلادها الثاني والعشرين، بصورةٍ جريئة نشرتها على انستجرام.

وبدت رهف في الصورة وهي تنزل إلى حمام سباحة عارية تماماً إلا من قطعتي بيكيني، وكتبت على الصورة باللغة الإنجليزية: “its my birthday”.

ومؤخراً، نشرت رهف كتابا يوثق قصة هروبها حمل عنوان “المتمردة: هروبي من السعودية إلى الحرية” ويباع الآن على أمازون.

وانضمت “القنون” الى موقع إباحي قبل فترة، تنشر عليه مقاطع وصور إباحية مقابل الاشتراك في حسابها الخاص .