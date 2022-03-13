شاهد .. فتاة شديدة الجمال تزوجت خوفاً من العنوسة لكن أكتشفت الصدمة المزلزلة بليلة دخلتها ! من أجرى حلقات الإعلامية دعاء فاروق !

انت الان تتابع خبر فتاة شديدة الجمال تزوجت خوفاً من العنوسة لكن أكتشفت الصدمة المزلزلة بليلة دخلتها ! من أجرى حلقات الإعلامية دعاء فاروق ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

قصة محزنة كشفت تفاصيلها الإعلامية المصرية دعاء فاروق في برنامجها “اسأل دعاء” الذي يبث على قناة “النهار” الفضائية.

وكشفت الإعلامية دعاء فاروق تفاصيل القصة الغريبة التي تعرضت لها فتاة بعدما تقدم شاب لزواجها عن طريق ابن عمها.

وتابعت العروس: “دخلت أعمل بحث على محركات البحث عن الفيروس وتفاجأت أن له مصلا من الضروري أن أخضع له كزوجة، وتعجبت كيف هو مصاب بفيروس ولا يهتم بحالتي، وفضلت الذهاب إلى أحد الأشخاص وعلمت منه بأن الدواء الخاص بالفيروس لا يؤخذ في وقت معين بالدقيقة والثانية، وأخبرني أحد الأطباء عندما استشرته بأنه قد يكون مصابا بالإيدز، وقتها اسودت الحياة في وجهي”.

وأضافت: “في بعض الأوقات كان الواقي يتعرض للقطع أو يصير بيننا جماع دون واق.. فقررت الذهاب إلى مستشفى حميات العباسية بالقسم المخصص لمرضى الإيدز، وهناك في قسم الإيدز إذا كان مريضا من المتوقع أنه يقوم بصرف الدواء”، مبينة: “كانت صدمتي لما اكتشفت أنني مصابة بالإيدز أيضا”.