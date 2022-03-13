أخبار اليمن : مطالبات اممية بالتمويل لمنع مزيد من الجوع في اليمن

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مطالبات اممية بالتمويل لمنع مزيد من الجوع في اليمن

طالب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، بالحصول على تمويل، لمنع المزيد من الجوع في اليمن. مطالبات اممية بالتمويل لمنع مزيد من الجوع في اليمنطالب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، بالحصول على تمويل، لمنع المزيد من الجوع في اليمن. وقال البرنامج في تغريدة على تويتر: "دفع العنف المتزايد والتدهور الاقتصادي بالملايين في اليمن، إلى حافة المجاعة". وأضاف البرنامج أن "أسرا يمنية باتت تأكل أقل من المطلوب، بسبب خفض كميات المساعدات.. ندعو إلى مزيد من الموارد لمنع الملايين من الوقوع في مزيد من الجوع"، دون تفاصيل أخرى.



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