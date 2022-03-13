أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي مدير مكتبه بوفاة والده

نائب رئيس المؤتمر يعزي مدير مكتبه بوفاة والده
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالله محمد حزام مدير مكتب نائب رئيس المؤتمر، في وفاة والده الحاج محمد حزام، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.
وعبر نائب رئيس المؤتمر في برقيته عن حزنه وألمه وأصدق تعازيه ومواساته باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، للأستاذ عبدالله حزام وباقي أفراد الأسرة وآل حزام جميعاً في هذا المصاب.. مشيداً بمناقب الفقيد وأدواره المشهودة في خدمة مجتمعه والسعي لإصلاح ذات البين.
وأبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.
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