شاهد .. لميس الحديدي : بتحس بوجع بسبب ملابس بنتك الجريئة وصورها على الأنترنت ؟ شريف منير يصدمها برد غير متوقع على الهواء مباشرة !!

انت الان تتابع خبر لميس الحديدي : بتحس بوجع بسبب ملابس بنتك الجريئة وصورها على الأنترنت ؟ شريف منير يصدمها برد غير متوقع على الهواء مباشرة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

فاجأت الإعلامية أسما شريف منير، والدها بمداخلة عبر تطبيق «زووم» أثناء استضافته في برنامج «كلمة أخيرة» بوقت سابق، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

ومازحته قائلة: «إزيك يا كيتي كيتي»، موضحة أنها تحب والدها وتحترمه، وشخصيته في المنزل قريبة من شخصيته في مسلسله الأخير «إجازة مفتوحة»، حيث يراعي أسرته ويدخل المطبخ بـ«المريلة» ويطهو الطعام لأسرته.

وعلق شريف منير خلال لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية لميس الحديدي أنه من أنصار الحفاظ على الخصوصية وعدم نشر التفاصيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مشيراً إلى أنه ينتقد أحياناً ملابس ابنته اسما شريف منير في الصور التي تنشرها لافتا إلى إنها تحذف بعض الصور من أجله، وقال إنه يقدم النصيحة فقط لأنه والدها، ولكنه يترك لها كامل الحرية.