شاهد .. لن تصدق من يكون النجم المشهور جداً بالوسط الفني.. إبن فردوس عبد الحميد من طليقها نبيل الحلفاوي ؟؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من يكون النجم المشهور جداً بالوسط الفني.. إبن فردوس عبد الحميد من طليقها نبيل الحلفاوي ؟؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد إنها نادمة كثيرًا لأنها لم تستمر فى دور أنيسة الذى كانت تقدمه فى مسلسل ليالى الحلمية، والذى أدته الفنانة محسنة توفيق خَلَفًا لها فيما بعد.

وأضافت خلال حوار مع الإعلامية شافكى المنيرى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "أنا ندمانة لحد دلوقتى إنى سبت الدور، ولكن الأمر وقتها كان غضبة طفولة".

يشار إلى أن الفنانة فردوس عبدالحميد تزوجت سابقاً من النجم نبيل الحلفاوي، لفترة زمنية انجبا خلالها نجلهما خالد الحلفاوي، وهو الآن يعمل في الإخراج السينمائي.

خالد الحلفاوي، ظهر نجمة بعد نجاح فيلمه الاخير «زنقة ستات»، رغم عمله كمساعد مخرج لفترة طويلة، ويشارك حاليًا خالد الحلفاوي، في إخراج فيلم «يا تهدى يا تعدى»، من بطولة آيتن عامر، سلوى خطاب، محمد شاهين، إدوارد، بدرية طلبة، ولاء الشريف، محمد عادل، وتأليف أحمد عزت.