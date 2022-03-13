شاهد .. أي واحدة تتمنى تتجوزه.. سألوا درة عن إمكانية زواجها من هذا النجم الكبير فخلعت ثوب الخجل وكشفت المستور.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر أي واحدة تتمنى تتجوزه.. سألوا درة عن إمكانية زواجها من هذا النجم الكبير فخلعت ثوب الخجل وكشفت المستور.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

كانت الفنانة التونسية درة ضمن أبرز النجمات اللاتي عانين من العنوسة طوال سنوات طويلة قبل أن تقطع عنوستها بزواجها من رجل أعمال مصري.

وفي لقاء سابق لها أعلنت درة، أن الفنان المصري أحمد عز، تتوافر فيه جميع مواصفات فتى أحلامها، خاصة وسامته المفرطة.

وأجابت على سؤال الإعلامية أروى جودة، مقدمة برنامج “خليها علينا”، حول قبولها الزواج من أحمد عز في حالة أن تقدم لها، قائلة: “إنت بتحرجيني ليه أوي كده يا أروى .. وليه لا؟ طبعا هقبل”.

وجاء هذا السؤال في البرنامج على سبيل الأبراج التي تتوافق معها في الحب والزواج ، حيث أنها برج الجدي ويتوافق معها برج السرطان، الذي يضم الفنان هاني سلامة وأحمد عز.

وأكدت درة أن الفنان هاني سلامة أيضاً، يمتلك كل المقومات الجاذبة للنساء، ولكنه متزوج وزوجته صديقتها، معلقة: “أي واحدة في الدنيا تتمنى تتجوز هاني سلامة”.