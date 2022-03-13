شاهد .. مصطفى الآغا يصدم الكل على الهواء مباشر ويستفز زوجته بما فعله .. والجمهور يعيبه على فعلته !

انت الان تتابع خبر مصطفى الآغا يصدم الكل على الهواء مباشر ويستفز زوجته بما فعله .. والجمهور يعيبه على فعلته ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

حالة من الفوضى اثارها الاعلامي مصطفى الاغا في حلقة جديد من برنامج “صدى الملاعب” بعدما قام بفعل جريئ على الهواء ، الامر الذي استفز زوجته مي الخطيب.

في البداية طلب مصطفى الأغا من الفنانة نورا فتحي ـن تقدم عرضا استعراضيا لمدة دقيقتين. لكنها طلبت منه أن يشاركها الرقص على الهواء مباشرة.

في البداية رفض مصطفى الأغا عرضها ، قائلاً إنه لا يجيد رقصة الدبكة أو أي نوع من الرقصات الإستعراضية ، لكنه وافق في النهاية على الانضمام و مشاركة الرقصة مع النجمة البوليودية نورا فتحي.

وبدأت النجمة بأداء الرقصة و قام مصطفى الأغا بتقليدها على الهواء مباشرة.