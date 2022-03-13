شاهد .. الرقم صادم و فاق كل التوقعات والخيال .. صدمة بعد الكشف عن الثروة الحقيقية لـ’’ميمي جمال‘‘ التي وهبتها لبناتها !!

انت الان تتابع خبر الرقم صادم و فاق كل التوقعات والخيال .. صدمة بعد الكشف عن الثروة الحقيقية لـ’’ميمي جمال‘‘ التي وهبتها لبناتها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

خلال استضافتها في برنامج كلام الناس المذاع على قناة mbc، كشفت النجمة ميمي جمال أسراراً كثيرة عن حياتها العائلية وعلاقتها مع ابنتيها، موضحة الأسباب التي دفعتها لتسجيل كل ممتلكاتها باسمَي ابنتيها وهي بعد على قيد الحياة.

وتساءل ناشطون عن مقدار الثروة التي تمتلكها الفنانة القديرة، مع اعتبار الميراث الذي تحصلت عليه هي وبناتها بعد رحيل زوجها الفنان حسن مصطفى.

وقالت مصادر أنها ثروتها وصلت إلى 5 ملايين دولار، بنحو ثمانين مليون جنيهاً.

وقالت ميمي جمال إنها قررت تسجيل ممتلكاتها باسمَي ابنتيها التوأم، لأنها لم تُنجب مولوداً ذكراً، لافتة إلى أن ابنتيها مرتبطتان ببعضهما جداً، لذلك أرادت نقل ممتلكاتها إليهما حتى لا يدخل بينهما شخص غريب.

وأشارت إلى أن لابنتيها عدداً من الأقارب، لذلك أرادت توريثهما في حياتها، وعبّرت عن سعادتها بقرارها هذا.

وأضافت: "محدش ضامن عمره، وأنا ربيت التوأم جيداً لذلك لا أخشى عليهما، ولا أقلق من نقل ممتلكاتي لهما، خاصة ان ابنتيّ تستشيراني في كل شيء قبل فعله. أنا حبيت ان شقايا يبقى لأولادي، ده اللي انا عملته عن طيب خاطر وأنا حاسة إن ده بالنسبالهم حاجة كويسة، وأنا مبسوطة اني عملت كدة ومش عايزة يدخل بينهم حد غريب، هم توأم وملتصقين ببعض ومش عايزة حاجة تفرّق بينهم".

وأثارت خطوة ميمي جمال هذه ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وانقسمت التعليقات بين من أثنى على علاقتها المميزة بابنتيها وحُسن تربيتها لهما ومن انتقد ما قامت به، معتبراً انه مخالف للشرع.