شاهد .. هذه العجوز المسنة كانت فنانة جميلة وجريئة بشكل لا يصدق.. تزوجت في عمر الـ17 وعشقها رشدي أباظة .. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه العجوز المسنة كانت فنانة جميلة وجريئة بشكل لا يصدق.. تزوجت في عمر الـ17 وعشقها رشدي أباظة .. لن تصدق من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

لُقِّبَت بـ”مارلين مونرو الشرق” ثم “ملكة الإغراء”، بسبب أنها كانت أول فنانة في عصرها تعتمد على الموضة المثيرة والغريبة في إطلالاتها الجماهيرية.. هي الممثلة والمغنية اللبنانية جاكلين مونرو.

الممثلة والمغنية اللبنانية جاكلين مونرو، ولدت في 6 مايو 1936 في لبنان، والدها أرمني وأمها لبنانية، تركت الدراسة في عمر 17 سنة، تزوجت من الملحن عفيفي رضوان.

لقبت بمارلين مونرو الشرق، ملكة الإغراء لكنها لم تكن تحب هذه الألقاب، وتعتبر أول ممثلة تعتمد اللبس المثير والغريب في وقتها، شاركت في حوالي 19 فيلماً سينمائياً وجميعها كانت أدوار إغراء، كان مجرد وجودها في أي فيلم بمثابة دعاية له، وقامت في أغلب أفلامها بدور “جاكلين” وهو اسمها الفعلي، شاركت في عدد من الأفلام السورية واللبنانية.

بدأت جاكلين مشوارها الفني وهي تعمل منولوجست في عام 1959، وعملت أيضاً كمغنية في لبنان، اكتشفها الملحن عفيفي رضوان، ثم تزوجها، وظلت فترة مختفية عن الأضواء، ثم رجعت مرة أخرى إليها، وأصبحت متفرغة للمونولوج والسينما، وقبل أن توجه قبلتها إلى السينما، كانت مطربة وتقيم حفلات غنائية في بيروت.

غنت في الأماكن الليلية وفي السهرات، لعبت دور البطولة في أفلام لبنانية كثيرة، جسدت شخصية المطربة اللبنانية في فيلم “إسماعيل ياسين في دمشق”، وفي فيلم “باي باي يا حلوة” مع الفنان رشدي أباظة، تنوعت جاكلين مونرو في أعمالها السينمائية، كان آخر فيلم قد شاركت فيه فيلم “بنات الاستعراض” ذلك في عام 1978.

صرحت الفنانة جاكلين مونرو ببعض الأمور عن حياتها الشخصية قائلة: “منذ أن كنت صغيرة وأنا أرقص وأغني الهندي والروسي، في حياتي العادية أنا خجولة وأتصرف بطبيعتي، على الرغم أني على المسرح كنت أتعامل مع الجمهور بكل ثقة وكنت جريئة في تصرفاتي”.

قالت عن زواجها من الملحن عفيفي رضوان: “كان عمري 17 سنة عندما تزوجت عفيفي، على الرغم من كوني أصغر منه بحوالي 10 سنوات، وكان أهلي يرفضون زواجي منه، فتزوجته سراً، وكان والدي غضبان مني ولا يكلمني ولكنه سامحني بعدما أنجبت ابني «رضوان» وهو وحيدي”.

كشفت أن الفنان فريد الأطرش كان يريد تبنيها لكن أمها رفضت ذلك، وقالت أن الفنان عبدالحليم حافظ كان يزورها في كل مرة يكون متواجد بها في لبنان، وهي أيضًا كانت تزوره عند وجودها في القاهرة، وأن علاقتهما كانت مجرد صداقة ولم تكن بينهما قصة حب كما أشاع البعض.