شاهد .. لن تصدق أن هذه الفتاة الجميلة إبنة النجمة غادة عبد الرازق.. و ردة فعل والدتها صدمت الجمهور بعد أن نشرت صورتها مرتدية للحجاب ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر لن تصدق أن هذه الفتاة الجميلة إبنة النجمة غادة عبد الرازق.. و ردة فعل والدتها صدمت الجمهور بعد أن نشرت صورتها مرتدية للحجاب ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول ناشطون على مواقع التواصل في وقت سابق صورة لإبنة غادة عبد الرازق روتانا وهي ترتدي العباية والحجاب، لتشتعل شائعات بأن ابنة النجمة القديرة قررت ارتداء الحجاب. وأطلت روتانا خلال الصورة وهي ترتدي حجاب وعباءة سوداء، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها روتانا بالحجاب، وعلقت غادة عبد الرازق على الصورة قائلة " حبيبة قلب ماما والنبي قمر". وانهالت التبريكات في وسائل التواصل على روتانا، ومنهم من طلب من والدتها أن تحذو حذو ابنتها. وبتتبع حقيقة الصورة المتداولة اكتشف "أحداث نت" أنها التقطت قبل سنوات أثناء زيارة أجرتها غادة وابنتها للسعودية لأداء العمرة، وكان من الواجب ارتداء الحجاب، وليس كما أشيع أنها ارتدته بسبب قرار شخصي.

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