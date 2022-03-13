شاهد .. صدمة تزلزل الوسط الكروي.. تعرف على المنتخب الذي انسحب مبكراً من تصفيات مونديال قطر 2022 ؟؟ أسم المنتخب سيصيبك بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر صدمة تزلزل الوسط الكروي.. تعرف على المنتخب الذي انسحب مبكراً من تصفيات مونديال قطر 2022 ؟؟ أسم المنتخب سيصيبك بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

شكل خروج المنتخب الغاني من دور المجموعات صدمة كبيرة للجماهير الغانية خاصة أن المنتخب تأهل للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 .

ياتي ذلك بعد حصوله على نقطة وحيدة وتذيل ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة بعد الخسارة من المغرب بهدف دون رد والتعادل مع الغابون (1-1) ثم السقوط المدو أمام منتخب جزر القمر الوافد الجديد على البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الامر الذي أدى الى استدعاء وزارة الرياضة الغانية أعضاء اتحاد كرة القدم في البلاد للتحقيق في أسباب الخروج المبكر لمنتخب النجوم السوداء من بطولة كأس الأمم الإفريقية - الكاميرون 2021.