شاهد .. الإعلامي داوود الشريان يقدم هدية ثمينة وكبرى للفنانة ’’نادين نسيب نجيم‘‘ ورد فعل الأخيرة صادم ! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)
أبدت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم سعادتها فور رؤيتها للهدية التي قدمها لها الإعلامي السعودي داود الشريان، الذي استضافها في برنامجه “مع الشريان” المذاع على شاشة MBC.
وكانت هدية “الشريان” مجموعة من الفيتامينات، الأمر الذي أسعد نادين نسيب نجيم لكونها تحب أن تتناول مثل هذا النوع من الفيتامينات.
يذكر أن الفنانة أكدت خلال اللقاء ذاته أنها كانت تميل لعالم الأزياء والأضواء، لذا اهتمت بحضور ما يرتبط بها، كما كانت حريصة على المشاركة في مسابقات ملكة جمال لبنان، مؤكدة أنها كانت تريد أن يصبح لها مجال عمل في هذا المجال.
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