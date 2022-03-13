شاهد .. فاتن موسى تفضح أخيراً وبكل جرأة أسرار معاشرة مصطفى فهمي لها وما كان يفعله يومياً !! (تفاصيل وأسرار مثيرة)

انت الان تتابع خبر فاتن موسى تفضح أخيراً وبكل جرأة أسرار معاشرة مصطفى فهمي لها وما كان يفعله يومياً !! (تفاصيل وأسرار مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

عادت الاعلامية فاتن موسى لإثارة الجدل حول علاقتها بطليقها مصطفى فهمي مقارنةً معاشرة طليقها مصطفى فهمي بأناس آخرين عاشرتهم كما حللّ متابعون لقصدية تصريحاتها واصفين إياه بالصادم.

ونشرت الإعلامية منشوراً عبر صفحتها فضحت خلاله أسرار معاشرة فهمي لها بالقول: "في ناس عاشرتها شهور وطلعت أصيلة وناس عاشرتها سنين وطلعت حقيرة"، وعلقت عليها بهاشتاغ "قلة الأصل"و"عهر" و"وساخة".

هذا وكانت قد قامت الإعلامية بحذف جميع صورها الرومنسية التي كانت تنشرتها عبر صفحتها على انستغرام.

هذا الأمر تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، معبرين عن تعاطفهم الكبير معها في أزمة إنفصالها عن زوجها النجم المصري