شاهد .. فوائد كثيرة وغير متوقعة لليانسون المغلي.. ابرزها مفيد للرضاعة الطبيعية، فاتح للشهية.. والعديدا من الفوائد السحرية !!

انت الان تتابع خبر فوائد كثيرة وغير متوقعة لليانسون المغلي.. ابرزها مفيد للرضاعة الطبيعية، فاتح للشهية.. والعديدا من الفوائد السحرية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

يعتبر اليانسون من الأعشاب التي تحظى بشعبية كبيرة بسبب نكهته المميزة ومذاقه الرائع فضلاً عن فوائده العظيمة وفي هذا السياق سنقدم لك أهم فوائد تناول مغلي اليانسون.

مفيد للرضاعة الطبيعية.

كونه يساعد على زيادة إدرار حليب الثدي. كما يساعد المرضعة على الاسترخاء خلال عملية الرضاعة.

صحة الجهاز الهضمي.

إذ يسهم تناول اليانسون في تعزيز عملية الهضم وتليين المعدة. كما أنه علاج فعال للإمساك بفضل خصائصه الملينة. ويساعد في علاج عسر الهضم والتخلص من نفخة البطن. والغازات المسببة لآلام المعدة والصدر وتشنج العضلات.

تهدئة تقلصات الأمعاء عند الأطفال حديثي الولادة. لكن ينبغي الحذر من الكمية المستخدمة في هذا الشأن.

فتح الشهية

ينصح بتناول اليانسون للأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية. كونه يحفز إفراز الأنزيمات الهاضمة في المعدة.

علاج اضطرابات النوم.

بفضل دور اليانسون المهدئ والمسكن. وفعاليته في المساعدة على الاسترخاء. لكن تناول بجرعات كبيرة قد يؤثر سلباً ويعمل كمادة مخدرة. في حين أن شربه بكمية قليلة قد يساهم في أن يكون منبهاً للأعصاب. لذا من الأفضل الاعتدال في شربه. لمعالجة مشكلات اضطرابات النوم والأرق.

صحة الجهاز التنفسي.

وجدت الأبحاث أن شرب مغلي حبوب اليانسون. يساعد في علاج الربو والمشكلات التنفسية المختلفة. كما يقلل الاحتقان في المجاري التنفسية. ويعالج التهابات الشعب الهوائية.

تسكين الألم والمساعدة على الاسترخاء.

لكل من يعاني من التوتر والعصبية. ينصح بتناول مغلي اليانسون أو استخدام زيت اليانسون. الذي يحارب الاكتئاب والإجهاد والغضب. كما يعالج آلام الرأس والصداع.