شاهد .. طلبوا من ديفيد بيكهام رأيه الصريح والحقيقي بـ (محمد صلاح) فصدم ميسي ورونالدو بما قاله علناً !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)
أكد نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، ونجم نادي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أن محمد صلاح هو اللاعب الافضل في العالم حاليا.
وقال ديفيد بيكهام في تصريحات صحفية: محمد صلاح لاعب كبير وأصبح معشوق جماهير ليفربول، وأثبت أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية بسبب الأداء الذي يقدمه مع ليفربول طوال الخمس سنوات الماضية.
وأضاف: محمد صلاح أصبح من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول والدوري الانجليزي، واتوقع أنه من ضمن أفضل 11 لاعب في تاريخ ليفربول والدوري الانجليزي.
وتابع :محمد صلاح يقدم مستويات رائعة في الموسم الحالي، وأتوقع لو استمر محمد صلاح بهذا المستوى الرائع سيتوج بالكرة الذهبية، لأنه حقا يستحق الفوز بها.
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