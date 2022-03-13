شاهد .. سألوا عبدالحليم حافظ لماذا تكره وتحارب فريد الأطرش رغم انه يحبك؟.. فكشف عن سر العداوة السرية وما حدث بينهما !

انت الان تتابع خبر سألوا عبدالحليم حافظ لماذا تكره وتحارب فريد الأطرش رغم انه يحبك؟.. فكشف عن سر العداوة السرية وما حدث بينهما ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)
صداقة قوية جمعت بين الفنان عبد الحليم حافظ والراحل فريد الأطرش، ولكن أصدقاء السوء نجحوا فى فترة من الفترات فى تعكير صفو هذه الصداقة، ليحدث خلاف هو الأشهر وقتها فى الوسط الفنى وكان مادة ثرية للصحافة الفنية فى العهد الماضى.
ليلة شم النسيم وتحديدا 26 أبريل من عام 1970، كانت سبب الخلاف بينهما، قبلها كان فريد الأطرش غادر مصر واستقر فى بيروت منذ 1966 وطيلة غيابه انفرد عبد الحليم بإحياء ليلة عيد شم النسيم التى احتكر فريد الغناء فيها لمدة 25 سنة، واعتاد أن يقدم أغنيته الشهيرة الربيع التى اقترنت فى وجدان المستمعين وقتها، ولكن فجأة عاد فريد فى أبريل من 1970 إلى القاهرة ليغنى كما اعتاد فى ليلة شم النسيم، وهنا بدأ الخلاف بينهما.
وفي حوار صحفي مع عبد الحليم تم سؤاله”لماذا تكره فريد؟ ولماذا تحاربه بهذا الشكل؟ مع أنه يحبك، هنا ضحك حليم بشكل ساخر وقال: بيحبني؟! فريد الأطرش مبيحبش غير شخص واحد بس هو فريد الأطرش.
وقال الصحفي: مالعيب إن الشخص يحب نفسه؟ ليرد عليه حليم “الأنانية لو زادت عن حدها بتكون شيء مش حلو ومضرة للشخص.
وتحدث عبد الحليم عن موعد حفلة له كانت ستكون في نفس توقيت حفلة “للأطرش”، بعت له برقية: لي حفل يوم 18 إبريل في القاهرة.. إذا تصادف موعد حفلك في هذا الموعد فمن الممكن أن أقدم الوقت أو ألغي الحفل من الأساس، أرجو الرد سريعا مع الشكر.
وأضاف حليم: تفاجأت من رده مع أني كنت أظن أن ما فعلته كان معروف يجب الشكر عليه، فبعث فريد رسالة لي كان نصها: وهل تسألني عن حفلي بعد أن أعلنت عن حفلك؟ لا يا أستاذ لن أغني هذا العام، وسأترك الربيع لك وحدك.
قال حليم صعقت من هذا الرد غير المتوقع ولكني طويت الرسالة ولم أرد عليه.
واستكمل حواره قائلا: فريد بيكره كل فنان محبوب من النساء، لقد كره عبد الوهاب لأنه محبوب من النساء وأيضا محمد فوزي وكذلك أنا كرهني لأني محبوب من النساء.. ويمكن أن يكون قد كره أم كلثوم نفسها لأن النساء تحبها.
وعندما اعتلى “حليم” عرش النجومية وأصبح من أهم الأصوات في العالم العربي، ظهر المطرب محمد رشدي بصوته العملاق واستطاع أن يقتحم عالم الغناء باختيار شاعر مميز مثل محمد حمزة وملحن عبقري مثل بليغ حمدي، شعر العندليب إن نجمه بدأ يخفق وإن اللون الجديد الذي يقدمه “رشدي” وهو اللون الشعبي أعجب الناس بشكل كبير.
كان عبد الحليم يعتبر إحياءه ليلة شم النسيم طيلة مدة غياب فريد عن مصر حقا مكتسبا وفريد كان يرى أن حفلة شم النسيم هى حفلته التى احتكرها لأكثر من 25 سنة، وأصر كل منهما على الغناء فى نفس الليلة ولعبت الصحافة الفنية دورا كبيرا فى تأجيج الصراع حيث زاد إصرار كل طرف على موقفه وانقسمت مصر نصفين بين مشجعى حليم وفريد الأطرش
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