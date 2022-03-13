شاهد .. أدهم نابلسي.. جمع ثروة كبيرة في وقت قصير لكن المفاجأة الكبيرة في هوية زوجته المخفية !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أدهم نابلسي.. جمع ثروة كبيرة في وقت قصير لكن المفاجأة الكبيرة في هوية زوجته المخفية !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

منذ اعلانه اعتزال الغناء في 20 من ديسمبر 2021 ، لايزال أدهم النابلسي محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أدهم النابلسي من مواليد 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1993، عرفه الجمهور عام 2013 خلال مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" ضمن فريق الفنان اللبناني وائل كفوري، حيث وصل الى المرحلة النهائية.

بعد مشاركته في إكس فاكتور تزوج أدهم من فتاة أحبها من طفولته وتدعى ليليان وتبلغ من العمر 23 عاماً وهي بعيدة عن الوسط الفن وكشف أدهم نابلسي مؤخراً أنه لا يريد بتاتاً أن تخرج حياته الخاصة الى الاضواء.

أنجح أعماله هي أغنية "​هو الحب​" التي حققت 251 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، تليها أغنية "​بتعرف شعور​"، واستطاع ان يجمع ثروة تقدر بمئات آلاف الدولارات.

آخر أعماله الفنية هي أغنية "أمي" التي طرحها عام 2021 تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم.

حصل قبل ثلاثة اشهر على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الاردنية، كان ذلك آخر ما أعلنه قبل قرار الاعتزال، حيث أكد أنه لن يختفي عن الاضواء، ووعد متابعيه بتقديم مشاريع أخرى بعيداً عن الغناء.