شاهد .. متصلة : انتهى الحيض وجامعني زوجي قبل الغسل؟ فتوى صادمة وغير متوقعة من مبروك عطية أصابت الكل بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر متصلة : انتهى الحيض وجامعني زوجي قبل الغسل؟ فتوى صادمة وغير متوقعة من مبروك عطية أصابت الكل بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

رد الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال، ورد إليه من إحدى السيدات.

وقالت السيدة في سؤالها: انتهيت من فترة الحيض، وجامعني زوجي قبل الطهر منه، فما حكم ذلك؟.



حكم جماع الزوجة قبل الطهر من الحيض الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، خرج في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووصف السؤال حول: حكم جماع الزوجة قبل الطهر من الحيض؟، بـ المُهم، منوها بأنه يشغل تفكير فئة كبيرة من المجتمع.

وقال مبروك عطية، في رده على السؤال السابق، إنه يحرم على الزوج مجامعة زوجته قبل الطهر من الحيض، حتى وإن انتهت مدته.

الداعية الإسلامي مبروك عطية، أشار في هذه المناسبة، إلى قول الله- تعالى-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.

وأوضح الدكتور مبروك عطية، خلال شرحه للآية السابقة، أنه: لا يجوز جماع الزوجة إلا بعد طهرها من الحيض، لافتا إلى أن الطهر يحدث بإحدى وسيلتين.

بِمَ يكون الطهر من الحيض؟ الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، بيّن أن الوسيلتين اللتان يحصل بهما الطهر؛ إنما هما: الماء أو التيمم، معقبا: لو كنتم على عجلة من أمركم؛ تقدري تتيمي الأول، بالمسح على وجهك بالتراب، وعلى كفيك ويديك للكوع، وفيما بعد ابقي اغتسلي.

الإسراف في الماء وتوجه الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، بالنصح إلى السيدات، في هذه الحالة، قائلا: وأنتِ مش لازم تطولي في الاستحمام يعني، خدي الشاور 3 دقائق، عممي الماء على كل الجسد، واخرجي، مش لازم شامبو يعني، وابقي اغتسلي بعديها براحتك لما تعدي ليلتك، وبلاش إسراف في الماء.