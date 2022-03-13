شاهد .. تعرف السبب الوحيد لطلاق النجمة ’’هند صبري‘‘ من زوجها رغم علاقتهم القوية !! لن تصدق ما كشفت أمام ؟

انت الان تتابع خبر تعرف السبب الوحيد لطلاق النجمة ’’هند صبري‘‘ من زوجها رغم علاقتهم القوية !! لن تصدق ما كشفت أمام ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

خلال الفترة الماضية كانت قد تحدثت الممثلة التونسية هند صبري في برنامج ABTALKS عن سبب واحد يمكن أن يُحدث انفصال بينها وبين زوجها رغم علاقتهما القوية.

هند صبري قالت أن تصرف وحيد قد يكون سبب انفصال بينها وبين زوجها وهو الكذب الذي يعتبر خطاً أحمراً في علاقاتها مع الناس وخصوصاً زواجها.

وأضافت هند أن هذا الأمر لا تسامح فيه ومن الممكن أن يجعلها تترك زوجها لأنها لا تستطيع تحمل الكذب في حياتها أبداً.

هذا وكانت قد تحدثت صبري في حلقة متلفزة عن طفولتها وطلاق والديها قائلة:“طفولتي كانت هادية جداً وكنت متعلقة بأهلي عشان كده لما انفصلوا اتوجّعت وتهت”.

وأضافت:“في سنّ معينة في حياة المرأة بتفقد صوتها، هي من كتر ما سمعت كلام تعمل إيه”.