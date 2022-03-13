شاهد .. ثري سعودي يهدي النجم المصري محمد صلاح هدية ثمينة و تكفيه مدى الحياة.. لن تصدقوا ما هي ؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

تلقى نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح هدية مفاجآة من الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي تكفيه مدى الحياة. أهدى الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي عشر نخلات من نخيل المدينة المنورة للنجم محمد صلاح، لامتناعه عن تسلم جائزة من شركة خمور خلال مونديال روسيا 2018. وقال الأحمدي في تغريدة على موقع "تويتر"، "أتشرف بتقديم هدية بسيطة عبارة عن عشر نخلات من تمرة عجوة المدينة للنجم العالمي محمد صلاح وستصل بإذن الله ثمارها مدى الحياة إلى مقر إقامته نظير مواقف أبو مكة المشرفة". يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يحصل فيها محمد صلاح على جائزة من مواطن سعودي، حيث قرر مسؤول سعودي إهداء صلاح قطعة أرض في مكة، عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

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