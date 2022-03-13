شاهد .. مهنة الفنان تامر حسني الحقيقية قبل الشهرة والثراء ستصيبك بالصدمة .. لكن المفاجأة الصاعقة في ثروته الحالية والذي فاقت كل التوقعات والمعقول !!

انت الان تتابع خبر مهنة الفنان تامر حسني الحقيقية قبل الشهرة والثراء ستصيبك بالصدمة .. لكن المفاجأة الصاعقة في ثروته الحالية والذي فاقت كل التوقعات والمعقول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

يعد تامر حسني، واحدًا من أكثر المطربين المصريين نجاحًا فى السنوات الأخيرة، حيث استطاع فى سنوات قليلة أن يحصد العديد من الجوائز والتكريمات الدولية، منها حصوله على جائزة بيج أبل أوورد الأمريكية.

ولد تامر حسني في 16 أغسطس عام 1977، وخلال مشوار فنى يقترب من الـ20 عاما، استطاع تامر أن ينافس كبار نجوم الغناء والوطن العربي.

بدأ تامر حياته الفنية عام 2002، واستطاع أن يتحول لظاهرة يتابعها العالم أينما حلت، سواء على مستوى الغناء أم على مستوى التمثيل، حتى تم تلقيبه بـ"نجم الجيل".

مهنته قبل الشهرة

"تامر حسنى" أو كما يلقب بـ"فنان الجيل" فقد كان له مشوار ليس بالهين على الإطلاق، قبل أن يتربع على عرش الأغنية الشبابية فى السنوات الأخيرة فقد عمل بكثير من المهن مثل "عامل بنزينه" ثم بائع للعطور، وذلك قبل أن يبدأ الغناء فى الجامعة، ثم يتوج على عرش المطربين الشباب.

ثروته

باتت ثروة الفنان ​تامر حسني​، وكم جمع من المال بهذه السنوات محط إهتمام وتساؤل الجمهور، خصوصاً وأنه يعدّ من الفنانين الناشطين في مجال الحفلات الغنائية وإحياء حفلات الزفاف.

وبحسب موقع celebrity net worth، تبلغ ثروة تامر 10 مليون دولار، واستطاع أن يحصد هذه الثروة طوال مسيرته الفنية العظيمة التي انطلقت عام 2002.