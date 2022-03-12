شاهد .. لن تستطيع تصديق أين ذهبت ثروات نجوم الزمن الجميل ! أم كلثوم أوصت ثروتها للشعب المصري والمفاجأة في ثروة عبدالحليم حافظ ! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر لن تستطيع تصديق أين ذهبت ثروات نجوم الزمن الجميل ! أم كلثوم أوصت ثروتها للشعب المصري والمفاجأة في ثروة عبدالحليم حافظ ! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

بعد مسيرة طويلة من الكفاح والمعاناة حقوق نجوم الزمن الجميل ثروات طائلة منها عقارات ومجوهرات وسيارات فارهة الامر الذي جعلهم يتركون هذه الثروات لذويهم واقاربهم.

منهم من لم يكن لديه وريث شرعي مثل عبد الحليم حافظ ومحمود المليجي حيث انهم لم ينجبوا ما جعلهم يوصون بثرواتهم لاشقائهم وأبناء أشقائهم.

"صدى البلد" يرصد في التقرير التالي ثروات نجوم الزمن الجميل وكيف أوصي بها هؤلاء النجوم ...

ام كلثوم اشترك في ارثها "11" شخصا

قبل رحيل كوكب الشرق في 3 فبراير عام 1975 اوصت بأن تؤؤل تركتها الفنية لجميع الشعب المصري أما فيما يخص تركتها الخاصة فاوصت بان يشترك في ارثها "11" شخصا من بينهم زوجها الدكتور حسن الحفناوي وأبناء شقيها الشيخ خالد وشقيقتها سيدة فقد تركت ام كلثوم ميراثا عبارة عن فيلا بالزمالك و 50 فدانا ارض زراعية ومجوهرات نادرة من الماس واللؤلؤ الحر كان معظمها هدايا من الملوك والامراء العرب وسندات وأرصدة مالية في عدة بنوك.

العندليب الاسمر

بعد رحيل العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ وجدت اسرته وصيته التي اوصي فيها بأن تؤول كل ثروته الي اشقائه وابن خالته شحاتة وزوجته فردوس وألا تباع شقة الزمالك بل تظل مزارا لجمهوره ومحبيه كما صرح محمد شبانه نجل شقيقه ان عمه ترك 40 % من شركة صوت الفن والتي عليها الان مشاكل قضائية وفيلا بالعجمي ونفي ما تردد من ان هيفاء وهبي واليسا كانتا تريدان شراءها كما ترك حليم سيارة مرسيدس اشتراها بالفعل زياد الطويل.

محمود المليجي ونزاع مع زوجته علي التركة

في عام 1986 رحل الفنان محمود المليجي إثر ازمة قلبية مفاجئة اثناء تصويره لاخر مشاهده في فيلم "أيوب الامر" الذي جعل من عائلته تصاب بالاضطراب والتخبط فقد ترك المليجي 5 سيارات وارصدة بالبنوك وبما انه لم ينجب فلم يكن له وريث شرعي حيث احتدم الخلاف بين اقاربه حيث قاموا بالحجز علي تركته ما جعل زوجته تطعن في الوصية وتستشكل في حكم الحجز حيث افصحت عن اصول ومستندات تثبت فيها ملكيتها.

فريد شوقي ونزاع بناته حول التركة

بعد رحيل وحش الشاشة الفنان فريد شوقي في 27 يوليو عام 1998 قالت ابنته الفنانة رانيا لقد طلب في وصيته عدم بيع شالية المعمورة وان يباع مكتبه الذي كان يملكه بوسط القاهرة كما ترك فيلا بالعجوزة وبعد رحيله دب خلاف علي التركة بين ورثته وهم بناته الخمس وارملته السيدة سهير ترك وشقيقتاه نفيسة وعواطف وصل بهم الي ساحات المحاكم.