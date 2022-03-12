شاهد .. سعر حقيبة الفنانة ’’ياسمين صبري‘‘ صدم كل المصريين.. مبالغ خيالية وطائلة لا تصدق !! (صورة)

انت الان تتابع خبر سعر حقيبة الفنانة ’’ياسمين صبري‘‘ صدم كل المصريين.. مبالغ خيالية وطائلة لا تصدق !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت الفنانة ياسمين صبرى ، بإطلالة أنيقة كشفت عن جمالها واناقتها مرتدية ملابس سوداء ، وحقيبةباللون الاخضر الغامق بلغ سعرها مليونا و 300 الف جنيه كما تداول بعض رواد السوشيال ميديا .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة التي كشفت عن جمالها واناقتها.

احدث أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل « فرصة تانية» بطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب،ومحمود البزاوي.