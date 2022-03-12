شاهد .. سعر حقيبة الفنانة ’’ياسمين صبري‘‘ صدم كل المصريين.. مبالغ خيالية وطائلة لا تصدق !! (صورة)

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انت الان تتابع خبر سعر حقيبة الفنانة ’’ياسمين صبري‘‘ صدم كل المصريين.. مبالغ خيالية وطائلة لا تصدق !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.
وظهرت الفنانة ياسمين صبرى ، بإطلالة أنيقة كشفت عن جمالها واناقتها مرتدية ملابس سوداء ، وحقيبةباللون الاخضر الغامق بلغ سعرها مليونا و 300 الف جنيه كما تداول بعض رواد السوشيال ميديا .
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة التي كشفت عن جمالها واناقتها.
احدث أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل « فرصة تانية» بطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب،ومحمود البزاوي.
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