شاهد .. مبروك عطية ينصدم من سؤال من فتاة يعاشرها ابوها واخوها حتى بعد الزواج لكن النهاية كانت صادمة ولا تصدق !

انت الان تتابع خبر مبروك عطية ينصدم من سؤال من فتاة يعاشرها ابوها واخوها حتى بعد الزواج لكن النهاية كانت صادمة ولا تصدق ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

ردا على سؤال محرج من إحدى السيدات الى الدكتور الشهير مبروك عطية، وهو أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والذى جاء الية من خلال مداخلة و يفيد بـ دائما أمارس علاقة مع أبويا وأخويا وهذا الامر يحدث حتى بعد الزواج في المنام، وبصحى وانا خايفة ومش عارفة دة معناه ايه واعمل ايه وهذا كان نص الرسالة التى جاءت الية. حيث قالت ايضا فى رسالتها الية ان أبويا وأخويا بيعاشروني على حد وصفها وحتى بعد زواجي اعمل ايه؟ حيث جاء بعدها رد مبروك عطية الدكتور مبروك قام بمقاطعتها وقال لها : هو انتي تزوجتي؟ لترد علية بالحرف، أيوة اتجوزت ولكن فى الأحلام دي ما زالت مستمرة معايا، أعمل أيه. واكمل مبروك عطية كلامة، خلال الإجابة قائلا: لما تكون واحدة بتحلم الأحلام دي قبل الجواز فده حديث نفس وهذا بيدل أن على الرغبة الشديدة فى هذا الامر المحرم، ولكن لما الأحلام تستمر معاكى كمان بعد الجواز فهذا بيدل على أن زوجها لم يشبع تلك الرغبة داخل الزوجة على حد وصفة.

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