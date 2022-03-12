شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. تسريب أغنية الفنان (سمير غانم) النادرة التي أخفاها لمدة 40 عاماً.. اتفرج الفيديو !

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. تسريب أغنية الفنان (سمير غانم) النادرة التي أخفاها لمدة 40 عاماً.. اتفرج الفيديو ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تم تسريب اغنية نادرة للممثل المصري الراحل سمير غانم كان اخفاها لمدة 40 عاماً.

وفي التفاصيل، فقد رضت الإعلامية شافكي المنيري في حلقة الخميس من برنامج “التاسعة” المذاع على شاشة التليفزيون المصري، أغنية نادرة لـ سمير غانم، سجلها قبل 40 عاما ولم تذاع من قبل.

لأغنية من كلمات الشاعر الكبير شوقي حجاب، الذي حكى في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” عن كواليسها.





وقال:”أنا وسمير غانم نسينا هذه الأغنية، كنا نسجل أغنية أخرى الساعة 3 فجرا، في استديو بوسط البلد، التقيت بسمير غانم وسمع الأغنية فطلب أن يغنيها ودخل وسجلها في الاستديو”.

واضاف:”سجل الأغنية ونسيناها ولم تطرح من وقتها، سمير روحه طاغية حتى هذه اللحظات، جميل كإنسان وفنان، واعتقد إذا كان موجودا الآن لن يتذكرها”.



واكمل:”كنت أقوم بتوضيب أغراضي وعثرت على الأغنية وفكرت أن أهديها لابنتيه دنيا وإيمي، وأعتقد أنهما لا يعرفان عنها أي شيء”.