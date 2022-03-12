شاهد .. شبيهة الممثلة التركية ونجمة العشق الممنوع هازال كايا العربية تثير الجدل…فنانة مشهورة جداً تعرف على هويتها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر شبيهة الممثلة التركية ونجمة العشق الممنوع هازال كايا العربية تثير الجدل…فنانة مشهورة جداً تعرف على هويتها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار) في الفترة الأخيرة لاحظ الجمهور وجود شبيهة جديدة للنجمة التركية هازال كايا والأمر المفاجئ أنها فنانة عربية شهيرة جداً وانتشر صور لهما تثبت ذلك. واكتشف الجمهور أن الممثلة المصرية الشهيرة هنا الزاهد أصبحت شبيهة النجمة هازال كايا بشكل كبير جداً في ملامحها وشكلها. هنا تحولت بفترة قصيرة إلى واحدة من أنجح الممثلات وأثبتت نفسها وموهبتها في التمثيل وتحقق الكثير من النجاح في أعمالها

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