شاهد .. ظهور مفزع وكارثي للفنان كاظم الساهر.. لن تصدق كيف أصبح بعد أن غدر به الزمان !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وكارثي للفنان كاظم الساهر.. لن تصدق كيف أصبح بعد أن غدر به الزمان !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان كاظم الساهر أثارت جدلاً كبيراً بين المعجبين.

وظهر كاظم الساهر في الصورة وقد غزى الشيب شعره ولحيته كما ظهرت العديد من التجاعيد والشحوب على وجهه، بالإضافة إلى أن ملامح الحزن هي ما لفتت انتباههم في الصورة.

وعلّق المتابعين على الصورة المثيرة للجدل فمنهم من اكّد بان هذه ملامح كبر السن قد طغت عليه ولا سيما بأن عمره أصبح 65 عاماً والشيب غزاه.

ومنهم من تسائل ما اذا كان النجم العراقي يمرّ بظروف سيئة جعلته بهذه الملامح الحزينة والكئيبة التي تظهر على وجهه، ولكن النسبة الأكبر هي التي أشادت بجماله ووسامته.

علّق أحدهم: "حبيبي كبران الله يطوّل بعمرك"، وقال الآخر مقتبساً من إحدى اغنياته: "حبيبي مو على بعضك أحسك"، وأكّد الثالث: "وسيم مهما كنت وكل ما تكبر تحلى".