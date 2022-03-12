شاهد .. أخيراً.. سمارة يحيى تخرج عن صمتها و ترد بطريقتها على خبر ارتباط زوجها ابو جبل من بنت عصام الحضري.. ما فعلته غير متوقع أبداً !

انت الان تتابع خبر أخيراً.. سمارة يحيى تخرج عن صمتها و ترد بطريقتها على خبر ارتباط زوجها ابو جبل من بنت عصام الحضري.. ما فعلته غير متوقع أبداً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الفائتة بإشاعة جديدة تزعم خطوبة نجم المنتخب المصري، محمد أبو جبل، على ابنة أسطورة الحراسة عصام الحضري. وانتشرت الشائعة كالنار في الهشيم، اعتماداً على صورة جمعت أبو جبل مع الحضري، وما بين مبارك للحارس الخطوبة واقتراب الزفاف ومتسائل حول وضع زوجته الاميرة سمارة يحيى بعد خطوبته، تاهت الحقيقة واشتعلت الإشاعة. ونشرت سمارة صور لها في يوم عيد الحب وبجانبها بوكيه ورد وهي تحتفل لوحدهاعلى أنغام إحدى أغاني الفنان عمرو دياب. وحتى الآن لا يزال الخلاف بين الزوحين قائماً، ولا يعلم ما إذا كان هناك تواصل بين الطرفين خلال الفترة الماضية، بعد تأكيدهما أنهما يعيشان أزمة في علاقتهما الزوجية.

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