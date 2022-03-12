شاهد .. معجب عمره 60 سنة يطلب الزواج من نبيلة عبيد على الهواء.. لكن رد فعل الفنانة صدم الكل ولم يخطر على بال !

انت الان تتابع خبر معجب عمره 60 سنة يطلب الزواج من نبيلة عبيد على الهواء.. لكن رد فعل الفنانة صدم الكل ولم يخطر على بال ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

فاجأ معجب مسن الفنانة نبيلة عبيد في احدى المرات بطلب يدها للزواج على الهواء مباشرة.

وفاجأ المعجب البالغ من العمر 60 عاما النجمة المصرية أثناء حديثها عن صدماتها العاطفية، وتجاربها الحياتية المملوءة بالشجن تارة والفرح تارة أخرى، وشعورها القاسي بالوحدة بانه يريد الارتباط بها وطلب من المقربين منها مساعدته في الزواج منها.

وشدد المعجب في طلبه على الزواج من الفنانة، وقال: لست مراهقا، وأطلب منكم المساعدة في عرض طلب زواجي من نبيلة، وأنا في قمة قواي العقلية، رغم بلوغي الـ 60 عاما، مضيفا: لا أهذي بالكلام فأنا أعمل مهندسا ولدي شركة استثمارية، وميسور الحال، وأرمل، وليس لي أبناء، واضعا سنوات عمره المتبقية تحت أمر الفنانة.

وأكد أنه يعشق نبيلة الانسانة والفنانة، كاشفا أنه التقى بها مرة واحدة في أحد الأماكن العامة، ولم يتجرأ على مخاطبتها مباشرة.

وعلقت نبيلة عبيد على هذا الأمر، حسب «اليوم السابع» المصرية، بضحكتها الرنانة المعروفة قائلة: «هفكر الأول وبعدين أرد».