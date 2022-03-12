شاهد .. بكاء الفنانة شيرين عبدالوهاب بحرقة على مسرح الكويت .. لن تصدق ما فعله معها الجمهور !!

انت الان تتابع خبر بكاء الفنانة شيرين عبدالوهاب بحرقة على مسرح الكويت .. لن تصدق ما فعله معها الجمهور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

أحيت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب ليلة أمس​ حفلاً في الكويت، قدمت فيه باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور، منها أغنية مش عايزة غيرك أنت، وأغنيات أخرى طلبها الجمهور.

ووجهت شيرين رسالة مؤثرة الى الجمهور قالت فيها: "وحشتوني..الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة"، حيث خلال تأديتها احدى الاغنيات راحت تبكي متأثرة بالاغنية.

وفاجأت الفنانة الجمهور بملابسها، حيث ارتدت ستايل رياضي مكون من بنطلون لماع مع " هودي" باللون الرمادي وحذاء رياضي معهما، وتركت شعرها القصير على طبيعته.

وكانت قد وصلت شيرين عبد الوهاب مساء الأربعاء إلى مدينة الكويت، استعدادا لإقامة حفلها الذى أعلنت عنه منذ عدة أيام، عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، حيث نشرت تغريدة قالت فيها: "جاهزين يا أهل الكويت وحشتونى جدا إن شاء الله هكون معاكم يوم 11 - 3 فى الكويت الحبيبة".

وتفاعل الجمهور والمتابعين مع حفل الفنانة شيرين في العاصمة الكويت وتركت أصداء جيدة عن الحفل حيث تداول الحضور مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التقطت من داخل الحفل وتم نشرها بشكل مكثف عبر حساباتهم والصفحات الفنية.