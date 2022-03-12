الأمين العام المساعد يعزي عبدالله الأشول بوفاة شقيقه
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالله شوقي الأشول عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية الرجم، في وفاة شقيقه أحمد الأشول، عن عمر ناهز 62 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.
وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ التعازي وخالص المواساة للاستاذ عبدالله الأشول والدكتور إسماعيل الأشول وكافة أفراد الأسرة وآل الأشول جميعاً بمحافظة المحويت في هذا المصاب.. مشيداً بمناقب الفقيد ونشاطه الاجتماعي وأعماله النبيلة في إصلاح ذات البين.
وابتهل إلى المولّى -جلّت قدرته- أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون" .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي عبدالله الأشول بوفاة شقيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.