شاهد .. طلبوا من الفنانة نجوى إبراهيم ان تقارن بين عادل إمام وأحمد زكي ورشدي أباظة.. لكن ردها صدم الجميع ولم يكن متوقع !

انت الان تتابع خبر طلبوا من الفنانة نجوى إبراهيم ان تقارن بين عادل إمام وأحمد زكي ورشدي أباظة.. لكن ردها صدم الجميع ولم يكن متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة نجوى إبراهيم قالت انها تنازلت عن اسمها من أجل الزعيم عادل إمام، مضيفةً: “اشتغلت معاه وتنازلت إن اسمي يكون تاني اسم على التتر.. لأن دي كانت رغبة أمي”.

وأضافت: “أمي قالتلي إنت اشتغلتي مع يوسف شاهين .. يا سلام لو تشتغلي مع عادل إمام، وأول يوم شافني مسكني من إيدي وقال لفريق العمل معايا ماما نجوى.. كله يقف ويسقفلها”.

وأكدت أنه كان يحبها ويشجعها، كما أن العمل معه مريح وهو شخص شديد التواضع.

وعن رشدي أباظة قالت إن شخصيته في الحقيقة تشبه الشخصية التي كان يظهر بها على الشاشة، وهو البرنس.

وعن رأيها في أحمد زكي قالت: “كنت بخاف منه لما اشتغلت معاه في فيلم “المدمن”.. عشان كان غريب.. وكان يتقمص الشخصية بشكل مخيف”.

أضافت “كان بيخبط راسه في الترابيزة قبل المشهد اللي ضربني فيه بالقلم وراسه ورمت .. لما شوفت ده خوفت منه وطلبت من الأستاذ يوسف فرانسيس يغير المشهد”.

واستكملت “أحمد زكي طلب مني إني أحرك وشي علشان القلم ميبقاش جامد”.