شاهد .. هل مشاكلها مع أمها سبب زواجها بهذا السن؟ الجمهور في صدمة بما ستفعله حلا الترك في هذا العمر !! (تفاصيل و أسرار مثيرة)

انت الان تتابع خبر هل مشاكلها مع أمها سبب زواجها بهذا السن؟ الجمهور في صدمة بما ستفعله حلا الترك في هذا العمر !! (تفاصيل و أسرار مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

المطربة حلا الترك ولدت في الخامس عشر من شهر يونيو وذلك في عام 2002 ولذلك فهي تبلغ من العمر 19 عام، اسمها الكامل هو حلا موفق محمد الترك وهي ابنة المنتج البحريني محمد الترك والفنانة السورية منى السابر، كما أنها من مواليد مدينة المنامة عاصمة البحرين وتحمل الجنسية البحرينية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة الماضية بنبأ زواج الفنانة البحرينية حلا الترك من الفنان السوري الشاب عدي أيمن، ليعلق الجمهور بأن الفنانة مازالت صغيرة في السن، وربطت المواقع أنباء زواج حلا الترك بالأزمات التي دخلت فيها مع والدتها الفنانة الكويتية منى السابر.

وردت إدارة أعمال الفنانة حلا الترك، في تصريح خاص مع برنامج "إم بي سي ترندينغ"، على هذه الأنباء، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليها.

من جانب آخر، حققت الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ نجاحاً مدوياً بأحدث أغنياتها بعنوان “​أنا مجنونة​”.

الأغنية باللهجة العراقية من كلمات شهاب الأحمد، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.