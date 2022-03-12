شاهد .. ثلاثة رجال فعلوا بأمهم شي لايخطر على بال بشر.. المشاهدين في صدمة كبرى من أقوى حلقات دعاء فاروق !! (اتفرج الفيديو)

انت الان تتابع خبر ثلاثة رجال فعلوا بأمهم شي لايخطر على بال بشر.. المشاهدين في صدمة كبرى من أقوى حلقات دعاء فاروق !! (اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

من خلال برنامج إسأل مع دعاء على قناة النهار تلقت الاعلامية دعاء فاروق اتصال من امرأة تدعى أم محمود.

بدأت المتصلة حديثها بتوتر حيث قالت: «انا والدي متوفي تقريباً من ست سنين وامي بعدها بسنتين حصلت مشاكل بين اخواتي فباعت البيت بتاعها فبعد ماباعته اخواتي طردوها ومحدش رضي ياخذها عنده وهي عندها ثلاثه أولاد وثلاث بنات وبعد ماطردوها اخذتها أنا ورعيتها وعملت الواجب وبعد سنتين اخذوها عشان يراعوها وبعد سبعه شهور قطعوا عليها العلاج وتسببوا لها بثلاث جلطات واخرها انها فقدت بصرها».

لتقاطعها الاعلامية بكل أستغراب وقالت "يانهار احوس دول عيالها الي عملوا كده" لترد عليها نعم عيالها ثلاثه رجالة.

وتابعت حديثها أنهم كانوا يشحتوا بيها وهم مقتدرين على اعالتها وان والدتها فقدت الحركة تماما واخذتها عندها ورغم الي عملوه فيها قبل وفاتها كانت تتمنى تشوفهم وكانوا يتصلوا بيهم ومحدش بيرد وتوفت ومحدش حضر عزاها إلا واحد بس.

لترد المذيعه عليها أنهم يستاهلوا ماسوف يجرالهم في الدنيا لأنهم تسببوا على نفسهم، لتترك المتصلة المذيعة والشيخ في استغراب وتفاجى تام بما حصل.

وبدا الشيخ حديثه أن ماحصل يعد من علامات الساعة وانه لا يستطيع أن يتكلم من شدة الموقف وان ده آخر الزمان لأن الأم حملت وولدت ورضعت واكلت وتعبت وبعد ماكبرت تقوم ترميها بالشارع وان شا الله انكم حتشربوا من نفس الكأس وان الأب وآلام لو ادوك بالجزمه اديهم الجزمة وقلهم اضربوني تاني وانكم مش حتشوفوا خير في الدنيا ولا في الآخرة لأن رضاء الله من رضاء الوالدين وان سيدنا النبي محمد (ص) قال "لايدخل الجنه عاق".