شاهد .. ستكفيه مدى الحياة.. رجل أعمال قطري يصدم أبو تريكة بهدية ضخمة للغاية و لا تقدر بثمن !!

انت الان تتابع خبر ستكفيه مدى الحياة.. رجل أعمال قطري يصدم أبو تريكة بهدية ضخمة للغاية و لا تقدر بثمن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

محمد أبو تريكة هو أحد أساطير الكرة المصرية، لكن كم تبلغ ثروة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق؟ وما هي الأعمال التجارية والخيرية له؟

لم يتميز أبو تريكة خلال مسيرته بموهبته الفذة فقط، لكنه لفت الأنظار بأخلاقه وشعبيته التي امتدت لجميع أنحاء الوطن العربي، حتى أطلق عليه الجمهور لقب "أمير القلوب".

عاش محمد أبو تريكة معاناة كبيرة في طفولته تحدث عنها في كثير من الأحيان، لكن معاناته استمرت حتى بعد احترافه كرة القدم، فقد قضى الثلث الأول من مسيرته في نادي الترسانة، ولم يكن يحصل على أجرٍ كبير.

هدية تكفيه مدى الحياة

قام أبوتريكة، بافتتاح متجرًا جديدًا للبذل الرجالية في قطر. وبحسب ما نشرته الصحافة فقد تم افتتاح المحل بالتعاون الإعلامي القطري، محمد سعدون الكواري، ومصمم الأزياء التركي، باريش كوربال في العام 2018م.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حينها عدة صور من حفل الافتتاح، ظهر فيها مع شريكيه، الكواري وكوربال، حيث كان من المتواجدين في الحفل اللاعب المصري المعتزل والمحلل الرياضي، وائل جمعة.

إلا أن روايات أخرى تم تداولها حينها، وهي أن المحل الفخم والذي يقدر بملغ مالي كبير والذي سيكفي معيشة أبو تريكه مدى حياته، كان هدية من رجل أعمال قطري لأبو تريكه، خاصة مع نشاطاته الرياضية هناك، وأبرزها تعيينه سفيراً للجنة العليا لكأس العالم 2022م.

وكان الكواري قد نشر عبر حسابه دعوة لحضور حفل الافتتاح، حيث كتب: "يسرنا أن نتوجه بالدعوة للجميع لحضور الافتتاح الرسمي لمحلنا باريش بيسبوك في اللؤلؤة قطر بالشراكة مع المصمم التركي باريش كوربال.. بالأصالة عن نفسي و نيابة عن أخي العزيز الكابتن محمد أبوتريكة أدعوكم للحضور في محلنا في اللؤلؤة".

ثروة أبو تريكة

لكن، كم تبلغ ثروة محمد أبو تريكة؟ وما هي مشاريعه التجارية وأعماله الخيرية؟ الإجابة تجدها في الأسطر التالية.

ما هي ثروة محمد أبو تريكة؟

لا يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عادةً في الوطن العربي عن ثروات اللاعبين، لكن هناك بعض المصادر التي يمكن أن نتعرف من خلالها على ثروة أبو تريكة.

في عام 2008، نقلت إحدى المواقع المصرية تقرير عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أشار إلى أن ثروة محمد أبو تريكة تقدر بحوالي 10 ملايين يورو، وجاء حينها في المركز 29 بين أغنى لاعبي كرة القدم في العالم.

لكن التقرير الأخير الذي خرج عن ثروة أبو تريكة كان في العام الماضي، والذي أكد أن ثروة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تقدر بحوالي 23 مليون جنيه مصري.