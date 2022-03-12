شاهد .. والدة الفنانة ’’آيتن عامر‘‘ تخطف العيون والقلوب في بجمالها بأحدث ظهور.. لن تصدق أنها ما زالت أحلى من ابنتها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر والدة الفنانة ’’آيتن عامر‘‘ تخطف العيون والقلوب في بجمالها بأحدث ظهور.. لن تصدق أنها ما زالت أحلى من ابنتها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

تتواصل الفنانة أيتن عامر مع جمهورها عبر حسابها على تيك توك وتظهر في بث مباشر تتحدث فيه مع متابعيها عن كل شيء وتجيب على أسئلتهم كما تدخل مع مشاهير التطبيق وتشاركهم في بعض التحديات.

وظهرت أيتن عامر اليوم في بث مباشر مع والدتها خلال تواجدها معها ومع ابنتها في النادي، وحتى وصولها إلى المنزل.

وحتى بعد عودتهما إلى المنزل كانت أيتن تتحدث إلى واحد من جمهورها وتشاركه في تحدي، فطلب منها أن يلقي التحية على والدتها وظهرت مرة أخرى في البث المباشر ووجهت له التحية ولكل متابعي أيتن.

ودائما تشارك أيتن عامر جمهورها بفيديوهات مع والدتها ومنها فيديو وهي تغني لها.