شاهد .. بعد عادل إمام.. محمد رمضان يحاول سرقة لقب حسين فهمي لكن الأخير لم يصمت ولقّنه درساً لن ينساه في الأدب !

انت الان تتابع خبر بعد عادل إمام.. محمد رمضان يحاول سرقة لقب حسين فهمي لكن الأخير لم يصمت ولقّنه درساً لن ينساه في الأدب ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

قام الفنان حسين فهمي بالرد على النجم محمد رمضان الذي أكد حبه له حتى وإن كان يقصده بحديثه عن فنان يتعمد استفزاز الجمهور بصوره في طائرته الخاصة.

كان حسين فهمي في ندوة ضمن فعاليات مهرجان أسوان للسينما الإفريقية، الذي أقيم في طريق الكباش، وانتقد حسين فهمي تصرفات فنان يستعرض داخل طائرته الخاصة دون ذكر اسمه وقال "هناك فنان الآن يستعرض داخل طيارته الخاصة ويوجه حذائه للكاميرا" مشيرا إلى أن هذا التصرف مرفوض"، ليرد عليه رمضان كاتبة: "تقصدني ماتقصدنيش بحبك".

نشر حسين فهمي رده على منشور رمضان عبر حسابه بتطبيق Instagram، وكتب: "لأني أنا كمان بحبك وخايف على موهبتك وعلى مجهودك حبيت ألفت نظرك لبعض التصرفات اللي ممكن تتفهم غلط من بعض الناس فيكون لها أثر سلبي على المدى البعيد، لك مني كل الحب والتقدير".

الكلام المعسول من فهمي اختتمه بتعليق مفاجئ على قيام رمضان بنشر فيديو له من طائرته الخاصة على أنغام أغنية يا واد يا تقيل.

وعلق فهمي كاتبا: "بتمني ليك النجاح وعلي فكرة ( يا واد يا تقيل ) علامة مسجلة باسمي من زمان ????"، وهو ما اعتبره الجمهور صفعة ثانية وجهها فهمي لرمضان في غضون أيام.

وقال بعضهم إن رمضان يحب سرقة ألقاب غيره من الفنانين، كما حاول خطف لقب نمبر ون أو الزعيم من الفنان عادل إمام حتى أنه اضطر لتسجيل أغنية "نمبر ون" لتخليد اسمه بهذا اللقب.