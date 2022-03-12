شاهد .. ظهور مفزع وصادم للفنانة (جيهان فاضل) بعد غياب لسنوات طويلة.. والجمهور مصدوم ولم يستطع التعرف عليها !! (اتفرج صورة)

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انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وصادم للفنانة (جيهان فاضل) بعد غياب لسنوات طويلة.. والجمهور مصدوم ولم يستطع التعرف عليها !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)
أحتفلت النجمة المصرية المعتزلة جيهان فاضل أمس 11 مارس – آذار بذكرى ميلادها الـ53، حيث حققت شهرة كبيرة قديماً في الدراما المصرية الا انها ابتعدت عن الساحة الفنية متفرغة لحياتها الخاصة.
تخرجت جيهان من الجامعة الأمريكية، وعملت في العديد من الأعمال التلفزيونية مع قلة عملها السينمائي وحققت شهرة كبيرة في التسعينات.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة جيهان فاضل في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
وظهرت الفنانة جيهان فاضل بإطلالة ولوك مختلف تمامًا عما اعتاده منها الجمهور، مما دفع البعض الاعتقاد إلى أنها ليست الفنانة جيهان فاضل.
وتسببت الصور في ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب اختلاف ملامح الفنانة جيهان فاضل، بل أن البعض اعتقد أنها فتاة أخرى.
وجاءت تعليقات الجمهور على الصور كالتالي: «دي بقت واحدة تانية خالص»، «مين دي.. دي مش جيهان فاضل أصلا».
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