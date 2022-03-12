شاهد .. أمك كانت تعمل خادمة.. لن تصدق كيف كان رد النجم ’’أشرف حكيمي‘‘ عندما أحرجوه بمهنه والدته أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر أمك كانت تعمل خادمة.. لن تصدق كيف كان رد النجم ’’أشرف حكيمي‘‘ عندما أحرجوه بمهنه والدته أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

قال الجناح الدولي المغربي نجم نادي باريس سان جيرمان “أشرف حكيمي” بأن والدته كانت تخدم في المنازل قبل سنوات قليلة لتمويله بالاموال اللازمة للتدرب وممارسة كرة القدم باحترافية، مؤكدًا أن مساعدة والدته ووالده كانت السبب الرئيسي فيما وصل إليه من نجومية وشهرة الآن.

وقال النجم المغربي أشرف حكيمي في تصريحات صحفية نقلتها الصفحة الرسمية لقناة الجزيرة القطرية: “لا أخجل أبدًا من التحدث عن الماضي الخاص بي وبأسرتي”.

وأوضح حكيمي “والدي كان بائعاً متجولاً، ووالدتي كانت تعمل خادمة، لقد تعذبا كثيرًا من أجلي، وكانا يضحيان لكي أتدرب وأمارس كرة القدم”.

يعتبر اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي من اللاعبين الصاعدين بقوة، وهو أول مغربي لعب في صفوف النادي الميرينغي ريال مدريد وبعدها إنتقل ليصل إلى نادي باريس سان جيرمان حاليا، مما دفع الكثير عن التساؤل ما هو راتب أشرف حكيمي السنوي وكم يتقاضى أشرف حكيمي أسبوعيا وكم تبلغ ثروته.

في تصريحات أشرف حكيمي لوسائل الاعلام قال بأنه يحب كثيرا المغرب وليس من المستبعد أن يستقر فيه بعد إعتزاله لأنه يحب ثقافته، ولم يحدد المدينة التي يرغب في شراء منزل بها، لكن هنالك توقعات بمدينة طنجة أو مدينة شمالية رغم أنه يحب أيضا مدينة الدار البيضاء، لكنه غير معجب بمدينة واد زم أو القصر الكبير التي هي مسقط رأس والديه.