شاهد .. رقم صادم يفوق المعقول.. تعرف على ثروة نجم ريال مدريد ’’بنزيما‘‘ الخيالية التي تخطت كل التوقعات !

انت الان تتابع خبر رقم صادم يفوق المعقول.. تعرف على ثروة نجم ريال مدريد ’’بنزيما‘‘ الخيالية التي تخطت كل التوقعات ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

يُعد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، أحد أغنى لاعبي كرة القدم، نتيجة الثروة المالية الضخمة التي جمعها من راتبه الجيد مع "الملكي"، بالإضافة إلى الشركات الراعية التي تتسابق في الحصول على خدماته.

تقدّر ثروة كريم بنزيما، نجم نادي "ريال مدريد" الإسباني بنحو 70 مليون يورو وتبلغ القيمة السوقية للاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية 25 مليون يورو. في حين يتقاضى من ناديه راتبا سنويا يبلغ 8.5 مليون يورو، ومن المقرر أن ينتهي عقد بنزيما مع "ريال مدريد" في يونيو من عام 2023.

ويحصل بنزيما على بعض الحوافز الأخرى التي تضاف لهذا الراتب حال فوزه بأحد الألقاب الجماعية أو الفردية مثل هداف الدوري الإسباني أو المسابقات المحلية والقارية.

أسطول سيارات بنزيما

كريم بنزيمة اهتم منذ قدومه إلى نادي ريال مدريد في صيف عام 2009 وحتى الآن، باقتناء السيارات الفارهة الثمينة، وبخاصة الرياضية منها، ليصبح لديه أسطول كبير تقدر قيمته بـ6 ملايين جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضاف اللاعب (33 عاماً)، سيارة جديدة إلى أسطوله الكبير، وهي "بوغاتي تشيرون"، التي يبلغ سعرها 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولديه أيضاً "بوغاتي فيرون" النادرة جداً بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى فيراري 458 سبايدر، والعديد من السيارات الرائعة.

وقام كريم بنزيمة بعرض سيارته الجديدة "بوغاتي تشيرون" على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، الذي تتابعه الجماهير بشغف كبير، نظراً لما ينشره مهاجم ريال مدريد من صور رائعة وتسجيلات مصورة.



وتصل سرعة سيارة كريم بنزيمة الجديدة، "بوغاتي تشيرون"، إلى 261 ميلا في الساعة، في حين أنها قادرة على الوصول إلى 0-62 ميلا في الساعة بأقل من 2.5 ثانية، و186 ميلا في الساعة في 13.6 ثانية.

وبعد قيام بنزيمة بإضافة سيارته الجديدة "بوغاتي تشيرون" إلى أسطوله الكبير، إليكم أبرز وأغلى السيارات النادرة والقيمة التي توجد في مرأب المهاجم الفرنسي، الذي يواصل صرف أمواله على اقتنائها، ما يجعل طريقته مُختلفة عن باقي مشاهير "الساحرة المستديرة".

يمتلك بنزيمة سيارة مرسيدس بنز (SLR McLaren Stirling Moss)، وتعد جوهرة نادرة، كونها إصدارا محدودا، ولا توجد منها في العالم سوى 75 نسخة، وسعرها وصل إلى 750 ألف جنيه إسترليني.

وتأتي سيارة المرسيدس بمحرك بثماني أسطوانات بقوة 650 حصاناً، يوفر لها سرعة قصوى تبلغ 218 ميلا في الساعة، وقادرة على الوصول إلى 62 ميلا في الساعة بغضون 3.5 ثوان، ما يجعلها قطعة رائعة للنجم الفرنسي، الذي قام بعرضها لجماهيره في عام 2017.

واشترى كريم بنزيمة سيارة فيراري 458 سبايدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، التي تُعد مفضلة للعديد من مشاهير كرة القدم، وعلى رأسهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، والألماني مسعود أوزيل.

أما على المستوى الكلاسيكي، فلدى بنزيمة "رولز رويس رايس"، التي تعد سيارة فارهة للغاية، ويبلغ ثمنها 250 ألف جنيه إسترليني. ونشر المهاجم الفرنسي تسجيلا مصورا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يوضح فيه للجماهير أنه اقتنى سيارة تُعد شهيرة لدى لاعبي كرة القدم.

لكن بنزيمة لا يقود سيارة "رولز رويس رايس" كثيراً، بل يكتفي بالتقاط الصور لها ونشرها على حسابه، وغالباً ما يقوم متابعوه على حساباته الرسمية بتوجيه سؤال لمهاجم "الملكي" حول الوقت المناسب الذي يرونه فيه يقود هذه السيارة الباهظة الثمن.

تعتبر سيارة "بوغاتي فيرون" هي الأولى ضمن أسطوله الكبير التي اشتراها المهاجم الفرنسي بمبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني، كونها تُعد عنصراً أساسيا لمن يهوى جمع السيارات الباهظة الثمن.

ويُعرف عن بنزيمة حُبه الكبير للسرعة، لذلك يقتني السيارات الرياضية التي يقودها خارج الملاعب، إذ تصل سرعة "بوغاتي فيرون" إلى 267.86 ميلا في الساعة، وصنعت الشركة 450 نسخة منها فقط.

ونتيجة لقيمة سيارات "بوغاتي" العالية، لا يقوم مشاهير "الساحرة المستديرة" بدفع الأموال لشرائها، لكن بنزيمة اقتنى سيارتين منها، حتى زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورغم ثروته الكبيرة، لكنه لا يمتلك إلا واحدة فقط.

بنزيمة وعشق سيارات "لامبورغيني"

يظهر هوس بنزيمة بالسيارات الرياضية الفارهة من خلال امتلاكه 3 سيارات من العلامة التجارية الكبيرة "لامبورغيني"، من أنواع "أفينتادور" و"أوروس" و"هوراكان" سبايدر، وبثلاثة أسعار متشابهة تقترب من 900 ألف جنيه إسترليني.

وإلى جانب الأسطول الخارق لدى نجم ريال مدريد، يملك بنزيمة إحدى أقوى سيارات مرسيدس متعددة

الاستخدامات في العالم من نوع (AMG G63)، بمحركها القوي ذي الـ585 حصاناً، القادرة على الانطلاق من الثبات حتى سرعة 62 ميلا في الساعة بغضون 4 ثوان فقط، ويبلغ ثمنها 140 ألف جنيه إسترليني.

الشركة الراعية

يتميز النجم الفرنسي كريم بنزيمة مع رفاقه في ريال مدريد بقدرتهم على انتقاء أي سيارة من شركة "أودي" الألمانية، التي تعد من الرعاة الأساسيين لـ"الملكي"، وتدلل جميع عملائها بسيارات جديدة في كل عام.

وقبل بداية أي موسم، تنظم الشركة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات حفلاً كبيراً لنجوم ريال مدريد، تقوم فيه بتوزيع السيارات على أولئك الذين طلبوها، لكن مسؤولي "أودي" يعرفون عشق بنزيمة للسيارات الرياضية، لذلك فدائماً ما تقدم له شركتهم آخر ما أنتجته مصانعها.

ويُحب بنزيمة سيارة "أودي" من طراز ( RS6 Avant C7)، ويبلغ سعرها 90 ألف جنيه إسترليني، ويتوجه بها بشكل دائم إلى مركز التدريب الخاص بنادي ريال مدريد، لذلك يُعد الفرنسي أحد أفضل المسوقين لهذا النوع من السيارات.

كما يمتلك بنزيمة سياراة "أودي" من طراز "Q5"، وسعرها 40 ألف جنيه إسترليني، لكنه لا يستقلها إلى مراكز التدريب بشكل دائم، كونه يفضل السيارة الرياضية الأخرى التي يُحبها، إلا أن مهاجم ريال مدريد يعود إلى طبيعته المُحبة لأسطوله عندما يكون خارج الملاعب.