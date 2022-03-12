شاهد .. رغم الغموض .. صور مسربة لزوج الفنانة ’’ميريام فارس‘‘ تفجر غضباً واسعاً !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر رغم الغموض .. صور مسربة لزوج الفنانة ’’ميريام فارس‘‘ تفجر غضباً واسعاً !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

منذ اعلان زواجها وموضوع واحد هو الاكثر تساؤلاً بين جمهور الفنانة ​ميريام فارس​ ويندرج ضمن نطاق هوية زوجها.

الاصح القول ان الجمهور يريد ان يرى شكله في وقت ان اسمه معروف وهو داني متري لكنه يتخفى عن الانظار ويبدو انه لا يحب الشهرة ابداً فصوره مع ميريام تكون غير واضحة لوجهه فحتى في فيلمها الوائقي الذي تم اصداره لم يكشف عن وجهه.



صور كثيرة سربت وقيل انها تعود له احداها ظهر فيها جالسا الى جانبها في مطعم خلال تناولهما الغداء وفي صور اخرى ضمن الجمهور في حفلها وهو يصورها.



ان كان هذا الرجل هو زوج ميريام فهو فعلاً وسيم وان لم يكن هو فنحييه على قراره الذي يؤكد عن حبه الكبير لشخص ميريام وليس لشهرتها.