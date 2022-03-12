شاهد .. لن تصدق من يكون زوج وفاء الكيلاني الذي انفصلت عنه للزواج من تيم حسن.. ما فعله في ليلة دخلتها من النجم السوري صدم الكل ولم يتوقعة أحد !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق من يكون زوج وفاء الكيلاني الذي انفصلت عنه للزواج من تيم حسن.. ما فعله في ليلة دخلتها من النجم السوري صدم الكل ولم يتوقعة أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

للإعلام أرباب، وللحضور هيبة، وللمحاور حنكة، ​وفاء الكيلاني​ خبرة في عالم التلفزيون والبرامج الحوارية، عرفت كيف تستخدم حنكتها وجاذبيتها وحضورها لتفوز بأي حوار.

إشتهرت بأسئلتها الجريئة والهجومية بكل صراحة. تفردت بنوعية من الأسئلة التي لا أحد يتجرأ على طرحها، "عمرك بصيت من خرم الباب على حد؟"، بالإضافة الى نجاحها في عملها هي زوجة للممثل السوري ​تيم حسن​، والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبات.

ولدت الإعلامية وفاء الكيلاني يوم 10 أيلول/سبتمبر من عام 1972 في القاهرة عاصمة مصر، قدمت العديد من البرامج الحوارية على قنوات عربية، ولكنها عرفت الشهرة أكثر حين انتقلت الى قناة "mbc 1"، إذ عرفت النجاح الحقيقي والانتشار الأكبر من خلال برنامج "نورت" الذي استضافت خلاله نجوماً من مختلف المجالات، الرياضية والفنية والسياسية، في لبنان والعالم العربي.

والدها رجل أعمال مصري خريج قسم اللغة العربية من جامعة الأزهر، شجعها على خوض مجال الإعلام، ووالدتها ربة منزل. تنقلت في طفولتها بين عدة دول عربية بحكم طبيعة عمل والدها، وفاء الأخت الوسطى لأختين، الكبرى "وفية" درست الهندسة، والصغرى "وسيمة" تخصصت في الإقتصاد. درست وفاء الكيلاني العلوم السياسية في جامعة قاريونس (جامعة بنغازي حالياً) في ليبيا، وبعدها أكملت دراستها العليا في مجال علم النفس. عرفتوفاء الكيلانيبإطلالاتها وقوتها على الشاشة، من خلال مجموعة من البرامج التي ضجت كثيراً.

حياة وفاء الكيلاني الخاصة

تزوجت في 25 آب/أغسطس عام 2008 من طوني مخايل العامل في مجال التلفزيون خارج لبنان، وزميلها السابق في شبكة راديو وتلفزيون العرب أثناء عملهما في إيطاليا.

تزوجا مدنيا في قبرص، بعدها تزوجا في مصر لدى شيخ مسلم بعد إعتناق طوني الإسلام، نظراً لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان، وصرحت حينها بأنها مصرية مسلمة وتتزوج مسيحياً، وأقيم حفل زفافها في بيروت.

أنجبت طفلتها الأولى "جودي" عام 2009، وأنجبت ابنها الثاني "ريان" عام 2011.

وفي نهاية شهر تموز/يوليو عام 2016 أعلنت وفاء الكيلاني خبر إنفصالها عن زوجها طوني، بعد مرور ثمانية أعوام على زواجهما بعد وصولهما لطريق مسدود، وباشرا بمعاملات الطلاق وتم الأتفاق بإعطاء الأم الأولوية في تربية الأطفال إلى جانب رعاية الأب المستمرة، بحسب ما تنص القوانين المتعلقة بالأسرة في لبنان.

وفي 9 أيار/مايو عام 2017 أعلنت عن ارتباطها بالممثل السوري تيم حسن وعقد القران في حفلة عائلية صغيرة بمنزل عائلتها في القاهرة.

وعند زواجها بتيم حسن أطلق طليقها رجل الأعمال اللبناني طوني مخايل تصريحات صادمة حول زواجها من تيم حسن، وذكرت تقارير صحفية أن طليقها صرح لمجلة عربية أن طليقته كانت متزوجة من تيم حسن سراً لمدة عام قبل إعلان زواجهما.

وأضافت التقارير على لسان طليقها، أنه عندما اكتشف زواجها من تيم حسن وتردده كثيراً على منزلها بعلم والديها، هددها برفع دعوى قضائية ضدها للحصول على حضانة طفليه، إن لم يعلن عن الزواج بطريقة رسمية، لذلك أعلنت زواجها بشكل رسمي من خلال صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة حب وفاء الكيلاني وتيم حسن انتصرت على فارق العمر بينهما إذ تكبره وفاء بـ 4 سنوات. وسبق أن تقدمت وفاء لتيم على الهواء حيث طلبت يده أثناء استضافته في برنامج "الحكم" قائلة له: "تيم أنا عايزة اتجوزك"، وبدوره رد قائلا:"أقبل فوراً، حبيبة قلبي".