شاهد .. لن تصدق ماذا فعل محمد صلاح حتى شبهته الفنانة وفاء سالم بهذا التشبيه الصادم؟.. أثارت ضجة واسعة !

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا فعل محمد صلاح حتى شبهته الفنانة وفاء سالم بهذا التشبيه الصادم؟.. أثارت ضجة واسعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/12 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة القديرة وفاء سالم ظيفة في برنامج كلام الناس الذي تقدمه ياسمين عز على قناة MBC مصر.

وتحدثت الفنانة وفاء سالم عن بدايتها في فيلم "النمر الأسود"، وكواليس تعاونها مع النجم الراحل أحمد زكي.

قالت وفاء سالم: "أحمد زكي كان مثل محمد صلاح، غيّر شباب كثيرة على الشاشة، لو الفنان ناجح ستجد الجمهور يقلد سلوكه، ومهنة الفنان هي الارتقاء بالذوق العام والإبداع"، وذلك حسب تصريحاتها.

وأشارت إلى أن هذا السبب الذي جعلها تدشن هاشتاج "بحبك موهمد" لدعم محمد صلاح.

وتحدثت وفاء سالم عن تغيير نهاية فيلم "النمر الأسود"، وقالت: "كان من المفترض أن يعود أحمد زكي لمصر وهو ناجح ومعه أولاده ووالدته، ويعيش حياته الجديدة".

فيلم النمر الأسود من إنتاج عام 1984، وشارك في بطولته بجانب أحمد زكي ووفاء سالم كل من أحمد مظهر ومن إخراج عاطف سالم وتأليف أحمد أبو الفتح وسيناريو وحوار بشير الديك.